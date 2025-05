Homem é preso após matar irmão a facadas em cidade da Bahia

Faca foi apreendida com o suspeito - Foto: Divulgação Polícia Civil

Um homem, que não teve o nome revelado, foi preso nesta quinta-feira, 8, por investigadores da Delegacia Territorial de Iraquara e da Coordenação de Apoio Técnico e Tático à Investigação (CATTI/Depin). Ele estava com mandado de prisão preventiva em aberto suspeito de matar o irmão, no dia 6 de abril, na região da Zabelê, no povoado Capim do Azeite, em Iraquara, Chapada Diamantina.

O crime teria acontecido após um desentendimento entre os irmãos. Gilmar Batista de Sá Teles foi atingido a facadas e ainda foi levado a uma unidade de saúde do município, mas já chegou sem vida.

Na delegacia, o suspeito confessou o crime. Uma faca de caça, de 30 centímetros, foi apreendida com ele. O homem permanece detido na DT de Iraquara à disposição do Poder Judiciário.