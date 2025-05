Morro de São Paulo: lancha inunda e 14 pessoas são resgatadas no mar

Pessoas ao mar nas proximidades da Praia de Guarapuá, no município de Cairu - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Catorze pessoas precisaram ser resgatadas no mar da Baía de Todos os Santos após um incidente em Morro de São Paulo, destino turístico da Bahia, na manhã desta quinta-feira, 8. O caso aconteceu nas proximidades da Praia de Guarapuá, no município de Cairu e todos foram resgatados em segurança (veja vídeo abaixo).

De acordo com a Prefeitura de Cairu, a lancha de passeio com 14 pessoas a bordo apresentou entrada de água enquanto navegava nas proximidades da Praia de Guarapuá. Para evitar o afundamento da embarcação, o marinheiro conduziu a lancha até um banco de areia, onde buscou apoio até a chegada do resgate.

O socorro aconteceu seguindo o protocolo estabelecido entre a Prefeitura de Cairu e a Associação das Lanchas de Passeio, que garante a disponibilidade de embarcações de apoio em situações de emergência.

Entre os feridos, o marinheiro Ademilson de Jesus sofreu uma fratura no décimo osso da costela e será encaminhado via regulação para unidade hospitalar com suporte especializado. Já a turista Denise Marinho sofreu um corte no joelho esquerdo. Após realizar um raio X, foi constatada a ausência de fraturas.

"As equipes das secretarias de Turismo, Saúde e demais órgãos do município prestaram todo o suporte necessário, e os passageiros foram conduzidos de volta ao Morro de São Paulo", disse a prefeitura de Cairu em nota.

