Mandados por fraude eletrônica em Goiás são cumpridos na Bahia

Computadores e chips foram apreendidos durante a investigação - Foto: Divulgação / Polícia Civil

A Polícia Civil da Bahia cumpriu nesta terça-feira, 6, mandados de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento em um esquema de estelionato virtual com origem em Goianésia, Goiás. A ação foi coordenada pela equipe da 29ª Delegacia Territorial de Plataforma, em Salvador, e teve como objetivo recolher provas ligadas a fraudes eletrônicas praticadas pela internet.

Durante a operação, os policiais civis cumpriram carta precatória em dois imóveis. No local, foram apreendidos dois computadores e 25 chips de telefonia móvel, que, segundo as autoridades, podem ter sido utilizados para aplicar golpes online.

O material recolhido foi enviado ao Instituto de Criminalística de Goiás, que ficará responsável pela realização das perícias técnicas. A análise dos equipamentos e chips poderá revelar dados cruciais sobre o funcionamento da quadrilha e o rastreamento de vítimas dos golpes.

As investigações sobre estelionato eletrônico seguem em andamento para identificar e localizar todos os envolvidos no esquema. A operação reforça o combate ao crescimento de crimes cibernéticos no Brasil e a integração entre forças policiais de diferentes estados.