Operação na Bahia mira grupo envolvido com quadrilha do Rio de Janeiro

Operação conta com 200 policiais - Foto: Divulgação/Polícia Civil

A Polícia Civil deflagrou na manhã desta quinta-feira, 7, a Operação Bahamas, com o cumprimento de mandados judiciais em Salvador, Região Metropolitana (RMS), Feira de Santana, além dos estados de São Paulo e Minas Gerais. A ação tem como alvos integrantes de uma organização criminosa baiana, envolvida com uma quadrilha do Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Civil, a operação, que conta com 200 policiais, busca desarticular atividades criminosas como tráfico de drogas, homicídios e extorsões mediante sequestro, ocorridas na capital baiana e na RMS.

A Polícia Civil da Bahia realiza as ações por meio dos Departamentos de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de Polícia Metropolitana (Depom), Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), Especializado de Investigações Criminais (Deic), além das Coordenações de Operações de Polícia Judiciária (COPJ), de Operações e Recursos Especiais (Core) e de Polícia Interestadual (Polinter).

Em São Paulo, a Polícia Civil realiza as ações por meio das equipes do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope). Em Minas Gerais, a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) também cumpre os mandados judiciais.