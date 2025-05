Davi Fiúza: 1ª audiência acontece nesta quinta; relembre o caso

O adolescente desapareceu no dia 24 de outubro de 2014, aos 16 anos, após uma abordagem policial realizada por policiais militares no bairro de São Cristóvão - Foto: Reprodução redes sociais

Após mais de 10 anos de espera, a primeira audiência de instrução do caso Davi Fiúza acontecerá nesta quinta-feira, 8, às 09h, no Fórum de Sussuarana, em Salvador. O adolescente desapareceu no dia 24 de outubro de 2014, aos 16 anos, após uma abordagem realizada por policiais militares no bairro de São Cristóvão. Até hoje, o jovem nunca mais foi localizado.

“Essa é a primeira audiência do júri. O que isso quer dizer? Existiram outras três ou quatro audiências que aconteceram na vara de auditoria militar, onde os policiais estavam sendo julgados pelos próprios pares. Só que agora, a gente conseguiu remeter para o júri, e isso muda tudo. Além disso, eles serão julgados pela morte de Davi Fiuza e não mais pelo desaparecimento”, explicou o advogado Paulo Kleber, que representa a família de Davi.

A defesa dos envolvidos tinha solicitado à Justiça para que o caso não fosse levado ao júri e que fosse mantida a competência da justiça militar. No entanto, em setembro do ano passado, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) indeferiu o pedido.

Inicialmente, o inquérito policial indiciou 17 PMs, mas em 2018 apenas sete foram denunciados pelo Ministério Público por sequestro e cárcere privado.

Segundo o advogado, na audiência desta quinta-feira serão ouvidos pelo juiz os acusados e testemunhas do caso. “A audiência antecede o júri popular, propriamente dito, de submeter aos sete jurados antes disso acontecer - e se acontecer - ele tem que ser analisado. O processo vai ser analisado por um juiz e a partir daí ele decide se o caso será levado ao júri, se haverá absolvição, ou até mesmo se o crime for considerado de outra competência. Diante disso, o juiz analisa e pronuncia ou não pronuncia os réus”, disse ao Portal A TARDE.

Relembre os fatos

Desaparecimento

Davi Fiúza desapareceu aos 16 anos, no dia 24 de outubro de 2014, durante uma abordagem realizada por policiais do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO) e Rondas Especiais (Rondesp), em São Cristóvão. O adolescente o conversava com uma vizinha na Rua São Jorge de Baixo. Ele foi abordado, teve mãos e pés amarrados e foi colocado no porta mala de um dos carros que não tinha plotagem.

Na época, a mãe de Davi, Rute Fiuza, disse que buscou o filho em delegacias, Instituto Médico Legal e até locais considerados de "desova" de corpos para tentar encontrar indícios dele, mas nunca teve pistas do garoto.

Denúncia internacional

A Anistia Internacional, ONG de defesa dos direitos humanos, denunciou o desaparecimento à Organização das Nações Unidas (ONU). Na época, o então assessor direitos humanos da Anistia Internacional, Alexandre Ciconello, afirmou que o objetivo seria mobilizar a sociedade e pressionar o governo para que alguma atitude fosse tomada.

Além da denúncia à ONU , a Anistia Internacional iniciou uma campanha mundial sobre o caso Davi e encaminhou pedido ao governo baiano para que investigue o fato e as denúncias de ameaça a Rute Fiúza, mãe do adolescente.

Rute Fiúza, mãe de Davi | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Inquérito

Inicialmente, o inquérito policial indiciou 17 policiais que participaram da abordagem. Quatro anos depois, em 2018, o Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) denunciou sete deles por sequestro e cárcere privado.

Os policiais denunciados pela Justiça são:

Moacir Amaral Santiago (soldado)

Joseval Queiros da Silva (sargento)

Genaro Coutinho da Silva (sargento)

Tamires dos Santos Sobreira (soldado)

Sidnei de Araújo dos Humildes (soldado)

George Humberto da Silva Moreira (na época era sargento e hoje é tenente)

Ednei da Silva Simões (soldado).

Primeiro audiência adiada

Em 2024, uma audiência chegou a ser marcada para o dia 31 de agosto, mas foi interrompida logo após o início e teve que ser adiada. Na época, a razão foi a ausência da principal testemunha de acusação, que estava programada para depor na ocasião.

Segundo a Promotoria da Justiça Militar, o adiamento ocorreu porque não foi possível garantir a presença da testemunha na sessão. Essa pessoa era considerada peça-chave no processo, pois presenciou o momento em que Davi foi abordado por policiais.

O que vai acontecer após a audiência?

Segundo o advogado da família de Davi, não tem como precisar o que irá acontecer na audiência. O juiz irá analisar as provas, ouvir as testemunhas e os argumentos apresentados Em seguida, pode proferir sentença ou não, destinar o caso ao júri popular ou, ainda, decidir pela absolvição e considerar que não houve o crime.