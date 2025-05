Monitor tenta levar celular para conjunto penal em Salvador e acaba preso

Homem foi preso na manhã desta quarta-feira - Foto: Hildazio Santana - Nucom/Seap

Um homem foi preso em flagrante ao tentar entrar no Conjunto Penal Masculino de Salvador, no bairro da Mata Escura, com um aparelho celular, três relógios smartwatches e um cabo carregador USB. A prisão aconteceu na manhã desta quarta-feira, 7, e foi realizada pela Polícia Penal.

O homem é um monitor de ressocialização, da empresa que presta serviço à secretaria. Ele foi detido quando passava pelo bodyscaner, que acusou algo escondido na sua bota. Ao ser revistado por policiais penais, foi encontrado o material ilícito.

A Seap afirmou que o monitor trabalhava há três meses pela empresa Socializa e alegou ter sido ameaçado por traficantes do bairro da Ribeira, para entregar o material a internos do conjunto.

Após a prisão foram realizadas buscas no veículo do suspeito, onde foi encontrado outro celular embalado em um saco transparente.

Material apreendido com o monitor | Foto: Hildazio Santana - Nucom/Seap

O suspeito já vinha sendo monitorado pela Superintendência de Gestão Prisional (SGP), por meio da Diretoria de Segurança Prisional. Ele será julgado no crime de introdução de aparelho telefônico em presídio, com pena de reclusão prevista de três (3) a doze (12) anos.

Uma equipe do Grupamento Especializado em Operações Prisionais (Geop), conduziu o homem para Central de Flagrantes. Todo material apreendido será encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), para perícia.

Assista vídeo da prisão