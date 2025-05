Apelidos de assassinos de GCM são revelados; eles são do BDM

George estava na Guarda Civil Municipal há 16 anos, - Foto: Reprodução Redes Sociais

Geleia, Bobo e Cara de Cão. Estes, segundo uma fonte policial, são os vulgos dos três homens suspeitos de executar a tiros o Guarda Civil Municipal (GCM) de Salvador George Santos Viana, 41 anos, na tarde da terça-feira, 6, no bairro Catu de Abrantes, na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

Informações preliminares apontam que o guarda foi morto dentro de uma padaria, na Estrada do Coco, na BA-099, ao ser reconhecido pelo trio, que seria integrante da facção Bonde do Maluco (BDM). No momento do crime, Viana estava armado com uma pistola 9 milímetros, que foi levada pelos criminosos.

"Estamos profundamente sentidos com esse acontecimento e acompanhando de perto as investigações, bem como as ações para que a resposta, dentro da legalidade, seja dada à altura. Nossa corporação lamenta tudo isso e prestará todo apoio à família", afirmou o diretor de Prevenção à Violência da GCM, Humberto Sturaro.

O caso é apurado pela 4ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP/Camaçari). Até a publicação dessa matéria, nenhum suspeito havia sido localizado. Por meio de nota, a Polícia Civil afirmou que: "Diligências estão sendo realizadas para esclarecer a motivação e identificar os suspeitos do crime".

Quem era o GCM?

Na Guarda Civil Municipal há 16 anos, George Santos Viana estava no Cargo de Classe Distinta e, atualmente, era lotado no Grupo Especial de Proteção Ambiental (GEPA). Além disso, ele era também instrutor de tiro da instituição

O sepultamento de Viana está previsto para acontecer, nesta quinta-feira, 8, no Cemitério do Campo Santo, no bairro da Federação. O horário ainda não foi definido

15º baleado em 2025

Dados do Instituto Fogo Cruzado aponta que George é 15º agente de segurança baleado em Salvador e Região Metropolitana, neste cinco primeiros meses de 2025. Desses, quatro morreram. Os casos foram registrados de janeiro a maio.

Na noite do dia 27 de janeiro, o soldado da Polícia Militar Arnaldo de Oliveira Silva, 43 anos, foi morto com um tiro no peito, na Rua da Bélgica, em Paripe, no Subúrbio Ferroviário. Ele não estava de serviço e foi baleado ao tentar impedir um arrastão na localidade.

Também neste dia, dois policiais militares foram baleados em confronto com bandidos, durante uma ronda de rotina, em Tancredo Neves. Um foi ferido na cabeça e o outro em uma das pernas. Eles foram levados ao Hospital Geral Roberto Santos (HGRS).

Já na madrugada do dia 10 de fevereiro, um tenente da PM foi baleado na barriga, na Avenida Octávio Mangabeira, durante uma tentativa de assalto. Ele não estava de serviço e foi socorrido por populares para uma unidade de saúde da capital.

No dia 27 de março, outro soldado da PM, lotado no Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto), foi baleado no Vale das Pedrinhas, no Complexo do Nordeste de Amaralina. Ferido no rosto, ele foi encaminhado Hospital Geral do Estado (HGE).

No dia 15 de abril, um policial militar foi ferido de raspão em um dos braços, na localidade conhecida como Beco da Cocada, na Santa Cruz, no Complexo do Nordeste de Amaralina. Ele recebeu atendimento no HGE.