Sobrinho perde direção de carro e bate de frente com veículo de tio

Carros seguiam em direções contrárias quando colidiram de frente - Foto: Reprodução Raimundo Mascarenhas/Calilanoticias

Um trágico acidente entre dois veículos, na manhã desta quarta-feira, 7, na BA-416, trecho que liga os municípios de Valente e São Domingos, no território do Sisal, deixou sobrinho e tio mortos. Outras duas pessoas ficaram gravemente feridas. A batida aconteceu entre um Fiat Siena e um Fiat Palio. As informações são do Portal Calila Notícias.

O músico e tecladista Adson Ruan da Cruz Santos conduzia o Siena e bateu de frente com o carro do tio, após peder o controle da direção do veículo em uma curva. Informações dão conta de que o carro invadiu a contra mão e bateu no outro veículo, que seguia na direção contrária, depois que o pneu estorou.

O Palio era conduzido pelo aposentado Aderito Lopes dos Santos, mais conhecido na região como Seu Dero. Ele morreu no local. Adson ainda foi levado ao Hospital Municipal de São Domingos, onde morreu.

No carro de seu Dero, estavam também Edvaldo Carneiro de Morais, 79 anos, e sua esposa Dolores Dias Morais, de 64. O casal sofreu múltiplas fraturas nas pernas e pancadas na cabeça e foram levados inicialmente ao Hospital Municipal José Mota Araújo, em Valente. Edvaldo e a esposa foram transferidos para o Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana. O homem em estado mais grave.

Conforme uma testemunha, na tentativa de evitar a colisão, o senhor estacionou o carro ao ver o veículo do sobrinho desgovernado. Seu Aderito estava indo com casal para São Domingos sacar a aposentadoria. Antes, eles já haviam passado em Valente. Adson estava indo comprar um fogão.