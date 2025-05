Grupo é preso na RMS por furto de gado e venda de carne clandestina

Investigações continuam e a Polícia Civil trabalha para identificar outros integrantes da organização criminosa - Foto: Reprodução / PC-BA

Cinco homens foram presos durante uma operação policial realizada nesta quarta-feira, 7, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. A ação teve como alvo uma quadrilha suspeita de envolvimento com furto de gado e comercialização ilegal de carne bovina, prática conhecida como abigeato.

A operação, batizada de Operação Agro, foi conduzida por equipes da 37ª Delegacia Territorial de São Sebastião do Passé, com apoio do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom). Durante o cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão, os agentes flagraram dois homens com porções de maconha e cocaína, além de apreenderem duas metralhadoras e diversas munições.

De acordo com a polícia, os suspeitos atuavam no roubo de animais em áreas rurais e na posterior distribuição de carne clandestina, colocando em risco a saúde pública e causando prejuízos a produtores da região.

As perícias foram realizadas por técnicos do Departamento de Polícia Técnica (DPT), que confirmaram a natureza das drogas, avaliaram lesões corporais nos detidos e realizaram o confronto de impressões digitais para identificação de um dos presos.

As investigações continuam e a Polícia Civil trabalha para identificar outros integrantes da organização criminosa envolvida com o abigeato e o tráfico de entorpecentes na região.