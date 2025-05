PF prende foragido por homicídio e apreende arsenal no oeste da Bahia

Durante as buscas, os policiais encontraram 11 armas de fogo - Foto: Divulgação / PF

Uma operação integrada entre a Polícia Federal, Polícia Militar da Bahia (CIPE Cerrado, Rondesp Oeste e 83ª CIPM) e a Polícia Rodoviária Federal resultou na prisão de um foragido da Justiça por homicídio qualificado e na apreensão de um verdadeiro arsenal de armas e munições no município de Barreiras, no oeste da Bahia.

A ação ocorreu nesta quarta-feira, 7, após o compartilhamento de informações de inteligência que indicavam o paradeiro do suspeito. As equipes se deslocaram até um imóvel onde o homem estaria escondido. O dono da casa tentou negar a presença do foragido, mas os agentes localizaram o suspeito no local.

Dois homens foram levados à Delegacia da Polícia Federal em Barreiras | Foto: Divulgação / PF

Durante as buscas, os policiais encontraram 11 armas de fogo — incluindo pistolas, espingardas, rifle e uma garrucha — além de 10 carregadores e 2.119 munições de diversos calibres, como o 7.62, de uso restrito. O proprietário do imóvel também foi preso por posse ilegal de arma de fogo e favorecimento pessoal.

Armas e materiais apreendidos:

Pistolas Glock 9mm e .45, Beretta 6.35, Taurus .22, ATC 6.35

Espingardas CBC 12, Rossi .22 e .38, Beretta 32

Rifle Bolt calibre .17 e uma garrucha

10 carregadores de diversos modelos

2.119 munições de calibres variados, incluindo munição restrita (7.62)

Os dois homens foram levados à Delegacia da Polícia Federal em Barreiras, onde os procedimentos legais foram adotados. A