Dupla é presa após morte brutal de adolescente em Feira de Santana

Vítima foi atraída para uma emboscada e morta a tiros - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Dois homens suspeitos de participação no assassinato do adolescente Thaylon Jesus Coutinho, de 16 anos, foram presos pela Polícia Civil em Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador. O crime, que chocou a população, aconteceu no dia 26 de abril e teve rápida resposta das autoridades, com a captura dos suspeitos em menos de dez dias.

De acordo com a Delegacia de Homicídios, o jovem foi atraído para uma emboscada no bairro Rua Nova, sob o falso pretexto de uma troca de celulares. No entanto, ao chegar ao local combinado, Thaylon foi sequestrado e levado até uma área de mata às margens do Anel de Contorno, onde acabou executado com vários tiros.

As investigações apontam a participação de dois homens e um adolescente no crime brutal. Imagens de câmeras de segurança, depoimentos de testemunhas e provas periciais reforçam o envolvimento do trio. Um dos envolvidos foi preso no dia 30 de abril e o segundo nesta terça-feira, 6 de maio.

Os adultos detidos vão responder por homicídio qualificado, roubo e corrupção de menores, enquanto o adolescente também será responsabilizado conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente.