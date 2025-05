Adolescente é executado em emboscada armada por "amigo" na Bahia

Polícia já prendeu um dos suspeitos e segue buscas pelos outros envolvidos - Foto: Reprodução

Um adolescente de 16 anos foi brutalmente executado após cair em uma emboscada na cidade de Feira de Santana, interior da Bahia. O crime, que chocou moradores do bairro Rua Nova, ocorreu na última sexta-feira, 26 e já teve um dos envolvidos preso nesta quarta-feira, 30, segundo informações da Polícia Civil.

A vítima, Thaylon Jesus Coutinho, foi atraída até o local sob o pretexto de trocar dois celulares. O autor da armadilha, segundo as investigações, foi um conhecido da vítima: um adolescente de 17 anos identificado como "Buia", que o convenceu a ir até o local marcado. Ao chegar, Thaylon foi sequestrado e levado para uma área de mata próxima ao Anel de Contorno, onde acabou sendo executado a tiros.

A Delegacia de Homicídios de Feira de Santana confirmou a participação de três suspeitos na ação criminosa — dois adultos e o menor "Buia". O caso está sendo tratado como homicídio qualificado. Além da execução, os envolvidos também devem responder por roubo e corrupção de menor.

Durante as investigações, que contaram com depoimentos, análise de imagens de câmeras de segurança e perícia técnica, os agentes apreenderam os veículos utilizados no crime. A Justiça baiana já decretou a prisão dos três envolvidos. Um dos suspeitos adultos foi capturado, enquanto os outros dois — incluindo o adolescente — continuam foragidos.