Homem foragido por homicídios e tráfico na Bahia é preso em Sergipe

Suspeito tem ligação com o Baralho do Crime da SSP-BA - Foto: Divulgação / Polícia Civil

Um homem considerado foragido da Justiça da Bahia foi preso no estado de Sergipe durante uma operação conjunta entre as polícias civis dos dois estados. A prisão aconteceu na tarde da última quarta-feira, 30, no povoado Colônia Treze, na zona rural do município de Lagarto (SE).

Investigado por integrar uma facção criminosa com atuação na Bahia, o suspeito era apontado como o braço armado do grupo e tinha ligação direta com dois alvos do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), identificados como “Gilmar” e “Dodô”.

Contra ele pesavam três mandados de prisão, todos expedidos pela Comarca de Paulo Afonso (BA): dois por homicídio e um por tentativa de homicídio. A apuração da inteligência policial indicou que o homem havia se refugiado em território sergipano, onde continuava atuando no tráfico de drogas.

A captura foi realizada após o cruzamento de informações entre a Delegacia Regional de Paulo Afonso e o setor de capturas da Delegacia Regional de Lagarto. Durante a abordagem, o foragido tentou resistir à prisão, mas foi contido pelas equipes.

Agora, ele permanece custodiado à disposição da Justiça, aguardando o processo de recambiamento para a Bahia, onde responderá pelos crimes.