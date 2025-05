Operação da PC mira organização criminosa em Feira e bloqueia R$ 84 mi

Polícia Civil da Bahia - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

A Polícia Civil da Bahia deflagrou, na manhã desta quarta-feira, 30, a Operação Skywalker, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa que atua principalmente em Feira de Santana, envolvida no tráfico de drogas e no comércio ilegal de armas e munições.

A ação é coordenada pela Rede Nacional de Unidades Especializadas de Enfrentamento das Organizações Criminosas (RENORCRIM) e conduzida pelo Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco-LD).

Estão sendo cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão, além do sequestro de bens móveis e imóveis e do bloqueio judicial de valores que ultrapassam R$ 84 milhões. Deste total, R$ 34 milhões estão em nome das pessoas físicas investigadas, enquanto R$ 50 milhões são vinculados a empresas de fachada utilizadas pelo grupo criminoso para lavar dinheiro.

A operação conta com o apoio de todos os departamentos operativos da Polícia Civil da Bahia, por meio da atuação de 200 policiais civis, além do Draco/DF, Draco/MS, Delegacia Regional de Corumbá/MS, Força integrada de Combate ao Crime Organizado( FICCO/BA,RN), FORCE, e do Exército Brasileiro, evidenciando a integração das forças de segurança pública no enfrentamento ao crime organizado.