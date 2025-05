Bebê é encontrado abandonado em matagal nos fundos de escola na Bahia

- Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um bebê recém-nascido foi encontrado abandonado em uma área de mato localizada nos fundos de uma escola estadual em João Dourado, município no norte da Bahia. O caso aconteceu na manhã da última segunda-feira, 28, e está sendo investigado pela Polícia Civil.

De acordo com a Polícia Militar, um homem que pastoreava gado nas imediações do colégio ouviu o choro de uma criança. Ao se aproximar de uma caixa de papelão, encontrou o bebê do sexo masculino, que ainda estava com o cordão umbilical e com o corpo coberto por formigas. Ele buscou ajuda junto aos funcionários da escola imediatamente após a descoberta.

O recém-nascido foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Doutor Benedito Ney, onde foi diagnosticado com desidratação. Diante do quadro clínico, o bebê precisou ser transferido para o Hospital Regional de Irecê, a aproximadamente 23 km da cidade, para receber atendimento especializado.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde atualizado da criança e nem sobre os responsáveis pelo abandono. A Polícia Civil já iniciou as investigações para identificar os envolvidos no caso.

Bebê morre em UPA

Um bebê de dois meses morreu após passar mal na tarde desta segunda-feira, 28, na Unidade de Saúde da Família (USF) Aristides Maltez, no bairro de São Cristóvão, em Salvador. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que o bebê foi levado até a unidade de saúde pela mãe.

De acordo com a SMS, equipes da unidade de saúde e profissionais do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) tentaram a reanimação, mas a criança não resistiu. O bebê chegou a tomar as seguintes vacinas: rotavírus, por via oral e as injetáveis, pneumocócica e pentavalente.