'Dia T': Bahia recebe quase 3 mil vagas de emprego às vésperas de feriado

"Dia T - Dia dos Trabalhadores (as)", ação da Setre oferta quase 3 mil vagas de emprego - Foto: Divulgação | Ricardo Filho/Ascom Setre

Às vésperas do feriado do Dia do Trabalhador, quase 3 mil vagas de emprego serão ofertadas em 27 municípios em uma ação denominada de 'Dia T - Dia dos Trabalhadores (as)' organizada pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre).

Destas 3 mil vagas, 338 são para Salvador, e destas 138 são exclusivas para pessoas com deficiência. A ação vai acontecer no SineBahia Casa do Trabalhador, em Pituaçu, a partir das 7 horas da manhã, além das outras unidade da Rede SineBahia espalhadas no interior do estados e nas cidade que receberam as vagas.

SineBahia Casa do Trabalhador vai receber a ação do "Dia T" | Foto: Divulgação | Ricardo Filho/Ascom Setre

Veja a lista das cidades contempladas pela ação:

As vagas serão distribuídas entre estas cidades: Barreiras, Laje, Santo Antônio de Jesus, Valença, Jequié, Ilhéus, Itabuna, Teixeira de Freitas, Mucuri, Caravelas, Porto Seguro, Eunápolis, Santa Cruz Cabrália, Juazeiro, Irecê, Jacobina, Vitória da Conquista, Simões Filho, Camaçari, Lauro de Freitas, Maragojipe, Mata de São João, Dias D´Ávila, Salvador, Ribeira do Pombal, Conceição de Jacuípe e Feira de Santana.

De acordo com o titular da Setre, Augusto Vasconcelos, a Secretaria está empenhada em garantir que a empregabilidade aumente no estado.

“O Dia T é uma atuação da Setre para a captação de vagas em diversas empresas de diferentes áreas, com o objetivo de assegurar possibilidades de contratação para quem está procurando emprego. Esse dia ter será um marco importante para reafirmar o compromisso do nosso governo com a defesa dos direitos da classe trabalhadora”, disse Vasconcelos.