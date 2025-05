CNH gratuita? Detran Bahia faz alerta importante sobre golpe

Detran Bahia faz alerta sobre golpe da CNH gratuita - Foto: Uendel Galter / Ag. A TARDE

Quem pretende tirar a Carteira Nacional de Habilitação através do programa CNH Social, do governo do estado, precisa ficar atento. Os programas CNH na Escola e CNH da Gente ainda não foram lançados, mas já têm golpistas se passando pelo Detran-BA e cobrando valores para acesso ao programa ou direcionando vítimas para sites fraudulentos que pedem os dados pessoais.

Embora não tenha sido vítima de golpe, o analista de T.I, Malcolm Viana, que pretende se inscrever quando o programa for lançado, conta que soube da fraude através de amigos e familiares, em relatos de que pessoas estão recebendo comunicações fraudulentas de golpistas.

“Algumas pessoas relataram sobre contatos referentes a conseguir vaga (no programa). Aí depositavam ou faziam PIX para garantir ou guardar vaga para fazer a CNH Social”, afirmou.

Os programas CNH da Gente e CNH na Escola, sancionados em março deste ano pelo governo da Bahia, pretendem dar acesso gratuito à Carteira Nacional de Habilitação para pessoas de baixa renda e estudantes do Ensino Médio ou da Educação Profissional e Tecnológica da rede pública estadual que não possuem carteira de motorista.

De forma totalmente gratuita e sem cobrança de taxas, é imprescindível, para ambos os programas, que o Cadastro Único (CadÚnico) de quem pretende se inscrever esteja atualizado.

Outros documentos comprobatórias podem ser solicitados de acordo com cada categoria pretendida na CNH. Detalhes dos requisitos só estarão disponíveis após o lançamento do edital.

Alerta do Detran

De acordo com Max Passos, coordenador de habilitação do Detran-BA, os golpistas estão ligando para possíveis beneficiados dos programas e pedindo valores em dinheiro para facilitar o acesso à carteira de motorista “gratuitamente”, o que, claramente, é golpe. Embora o projeto de lei tenha sido aprovado, os editais dos dois programas ainda serão lançados nos próximos 70 dias. O Detran teve conhecimento de casos de golpe porque algumas pessoas desconfiaram e procuraram o órgão de trânsito.

“Estamos publicando e anunciando em nossas redes que isso é golpe, além de instigar a corregedoria interna do Detran para tomar as devidas providências juntos às delegacias de polícias, para se apurar os casos. (...) Em caso de dúvida, procure direto pelos meios oficiais do governo do estado e Detran-BA”, afirmou Max.

Outra novidade em estudado pelo governo do estado, segundo o Detran-BA, é estender o programa para motoristas de baixa renda que desejam mudar de categoria. Caso um condutor com carteira na categoria A ou B deseja se tornar motorista de caminhão, que exige categoria C ou D, poderia se inscrever.

Os editais dos programas serão divulgados nas redes sociais do governo do estado, do Detran-BA e pelo site, onde também é possível tirar dúvidas.

*Sob a supervisão da editora Isabel Villela