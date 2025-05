“Partiu Estágio”: programa oferece mais de 5 mil vagas para a Bahia

Programa "Partiu Estágio" oferce mais de 5 mil vagas de estágio - Foto: Foto: Valdecir Galor | SMCS

O programa “Partiu Estágio”, do Governo da Bahia, oferece mais 5 mil vagas para universitários que buscam atuar em órgãos públicos do Estado. As inscrições podem ser feitas por meio da internet e têm prazo até sexta-feira, 2.

O edital publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), apresenta todas as regras desta edição. Para realizar a inscrição via remota, clique aqui.

Esta oportunidade abrange estudantes de 117 cursos universitários. Estas 5.504 vagas, 1.627 são para a capital, e 3.877 são para municípios do interior do estado e cidades da Região Metropolitana de Salvador, estando distribuídas entre 52 órgãos do Estado. Destas vagas, 10% são destinadas a estudantes com deficiência.

O estágio possui uma duração máxima de um ano, sem prorrogação, com exceção em casos de pessoas com deficiência.

Possuindo uma caga horária de 4 horas diárias e 20 horas semanais, o programa oferece uma bolsa de R$607, além de auxílio transporte e férias remuneradas.

Quais os requisitos para participar?

- Idade mínima de 16 anos;

- Residir no estado da Bahia;

- Ter concluído ao menos 50% da carga horária de seu curso de graduação;

- Estar regularmente matriculado em uma instituição de ensino superior com sede ou polo na Bahia.

O curso pode ser tanto nas modalidades presencial, semipresencial ou ensino a distância (EAD).

Estudantes inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), que cursaram todo o ensino médio em uma escola pública ou tiveram bolsa integral em uma escola particular, possuem prioridade.

Os candidatos precisam ser cadastrados na plataforma antes de realizar a inscrição. Para os que forem aprovados, uma mensagem via WhatsApp será enviada, informando sobre a mudança de status no site, precisando acessá-lo ára verificar os procedimentos, prazos e entrega de documentos.