Policial militar e esposa morrem em trágico acidente na BR

Rogarciano era policial militar aposentado e a esposa, Ivone, era funcionária pública - Foto: Reprodução Redes Sociais

Um grave acidente entre um carro de passeio e um caminhão de combustível, na manhã desta sexta-feira, 20, na BR-343, em Angical do Piauí, deixou um policial militar e a esposa dele mortos. A colisão que tirou a vida do PM aposentado Rogarciano Oliveira, 53 anos, e da servidora pública da Prefeitura de Angical Ivone Lustosa, 52, aconteceu após o caminhão invadir a pista contrária e bater de frente com o veículo onde o casal estava.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF-PI) apura de o motorista do caminhão causou o acidente ao fazer uma ultrapassagem indevida. Segundo informações da PRF, o condutor, um homem de 52 anos, passou pelo teste de alcoolemia que deu negativo para o consumo de álcool. Ele não teve ferimentos.

Veículo do casal foi atingido de frente | Foto: Reprodução Redes Sociais

Por meio de nota de pesar, a Prefeitura de Angical lamentou a morte do casal. "Prefeitura Municipal de Angical do Piauí manifesta, com profundo pesar, o falecimento do senhor Rogarciano Oliveira e da senhora Ivone Lustosa, servidora do município, ocorrido na manhã desta sexta-feira (20). Neste momento de dor, nos solidarizamos com os familiares, amigos e toda a comunidade, expressando nossas mais sinceras condolências. Que Deus conforte o coração de todos", diz o documento.

Na quarta-feira, 18, a PRF lançou a Operação Corpus Christi e, entre as medidas, estavam restrição de trânsito para veículos de carga e fiscalização na rodovias. Em menos de dois dias, sete pessoas morreram e oito ficaram feridas em acidentes nas estradas do Piauí.