Três pessoas morrem em acidente na BR-324; duas eram tio e sobrinha

Leide Ana, o tio Leandro e a adolescente Marina retornavam de festa em Capela do Alto Alegre - Foto: Reprodução Redes Sociais

Três pessoas morreram, na manhã do domingo, 15, após um acidente entre um caminhão e um carro de passeio, na BR-324, no trecho da rodovia na cidade de Riachão do Jacuípe, a 87 km de Feira de Santana. O acidente aconteceu por volta das 6h20, de acordo com informações da Brigada Anjos Jacuipenses, que atendeu a ocorrência.

As vítimas são a professora Leide Ana Carneiro, 45 anos, o empresário Leandro de Jesus Carneiro, 43, e a estudante Mariana Oliveira dos Santos, 15. A mulher era sobrinha de Leandro. Os três retornavam de uma festa junina em Capela do Alto Alegre.

Outras duas pessoas ficaram feridas na colisão. Uma delas é uma adolescente de 16 anos, que não teve o nome revelado. Amiga de Mariana, ela sofreu um trauma cranioencefálico e hemorragia e está internada em estado grave no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana. A outra sobrevivente é a esposa de Leandro Carneiro. Após receber atendimento médico, ela foi encaminhada ao Hospital de Riachão do Jacuípe e já teve alta.

Os corpos de Leandro e Leide Ana foram sepultados na manhã desta segunda-feira, 16, no cemitério Municipal Eterna Lembrança, em Riachão do Jacuípe. Já o corpo de Mariana foi velado em Campo Formoso, cidade onde morava. Não há informações se já houve o enterro.

Quem eram

Natural de Riachão do Jacuípe, Leide Ana era formada em Biologia e trabalhava há mais de 15 anos na rede municipal de ensino. Além de professora, ela também era proprietária de uma loja de acessórios. Leide não era casada e deixou um filho.

Assim como a sobrinha, Leandro era morador de Riachão do Jacuípe, onde há mais de dez anos, mantinha uma pizzaria. Ele era casado e deixou uma filha.

A adolescente Mariana morava em Campo Formoso, no norte baiano. De férias escolar, ela tinha ido a Riachão do Jacuípe visitar amigos. A Prefeitura de Riachão do Jacuípe decretou luto de três dias.