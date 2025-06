CNH gratuita na Bahia começa nesta segunda; saiba como se inscrever

Carteira Nacional de Identidade - Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil

As inscrições para os programas CNH na Escola e CNH da Gente, promovidos pelo Governo do Estado da Bahia começam nesta segunda-feira, 16. As iniciativas oferecem acesso gratuito à primeira CNH (Carteira Nacional de Habilitação), beneficiando 12 mil pessoas e estudantes de baixa renda.

As inscrições nos Programas serão realizadas exclusivamente por meio do Portal de Serviços do Governo do Estado (ba.gov.br) no período de 16 a 30 de junho. O ‘CNH na Escola’ e o ‘CNH da Gente’ atenderão estudantes do ensino médio, da educação profissional e tecnológica da rede pública estadual, além da população inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

CNH na Escola

Através do CNH na Escola, a Secretaria da Educação do Estado (SEC) vai ofertar, nesta primeira etapa, 2 mil vagas a estudantes que desejam ter aulas teóricas, enquanto atingem a maioridade para ter acesso ao CNH da Gente, que é outro programa do governo estadual, também em parceria com o Detran, para a obtenção da primeira Carteira Nacional de Habilitação nas categorias A ou B, com concessão de isenção de taxas e gratuidade.

CNH da Gente

O CNH da Gente, que também está com suas inscrições abertas a partir desta segunda, 16, igualmente gratuitas, vai ofertar 5 mil vagas destinadas a estudantes da rede estadual com mais de 18 anos e inscritos no Programa Bolsa Presença e CadÚnico.

Os editais que regulamentam os Programas CNH da Gente e CNH na Escola foram publicados na edição do Diário Oficial do Estado no último dia 4 de junho. As iniciativas do Governo do Estado de promover qualificação totalmente gratuita irão valer para Salvador e interior.