Inauguração da loja da Shein em São Paulo tem fila e confusão

Longas filas, confusão e brigas entre os clientes marcaram a inauguração da loja Shein, marca chinesa de roupas, sapatos e acessórios, neste sábado, 12, em São Paulo.

Em vídeos divulgados nas redes sociais, é possível ver pessoas se agredindo fisicamente e gritando "Fora Shein". Os clientes se desentenderam porque não estavam conseguindo entrar na loja por conta da fila.

Ainda segundo as publicações, clientes aguardavam na fila desde às 6h e apontaram desorganização na abertura da loja.



Além das críticas, a situação também rendeu memes nas redes sociais. "O povo tretando na loja da Shein e eu aqui bem de boas vendo tudo no app", disse uma das internautas.

Boa sorte pra quem vem pra loja da Shein pic.twitter.com/0eDCXf4KYq — Lorena (@lore_malaquias) November 12, 2022

A marca chinesa abriu a sua primeira loja física com compra no local no Brasil e na América do Sul neste sábado, em formato temporário, no Shopping Vila Olímpia, na zona sul de São Paulo. O espaço vai funcionar até a próxima quarta-feira, 16.