Acidente do balão: causa do incêndio é revelada

Balão começou a pegar fogo ainda no ar - Foto: Reprodução/ Vídeo

O acidente trágico de um balão que caiu em Praia Grande, no Rio Grande do Sul, na manhã deste sábado, 21, e resultou em oito mortes teve a causa revelada. O incêndio teve início com uma chama no interior do cesto, segundo relatos do piloto.

O balão começou a pegar fogo ainda no ar e caiu ao lado de um posto de saúde. O veículo transportava cerca de 21 pessoas, e destas, 13 sobreviveram à queda. As forças de segurança estiveram no local e prestaram socorro aos feridos. A informação foi confirmada por Tiago Lemos, agente da Polícia Civil de Santa Catarina.

As imagens do acidente circulam pelas redes sociais e mostram o balão em chamas no ar. Em um dos vídeos, é possível ver o momento em que o cesto despenca.

Causa do incêndio

Segundo o piloto, que foi um dos sobreviventes, relatou que a chama iniciou-se de um equipamento maçarico auxiliar que estava dentro do cesto e também serve para iniciar a chama do balão principal. Ao perceber o incêndio no cesto, o piloto tentou baixar o balão e, já próximo ao solo, ordenou que os passageiros pulassem.

Relatos de outros passageiros apontam ainda que o aumento das chamas fez com que o balão subisse novamente devido à diminuição do peso, o que resultou na queda fatal daqueles que não conseguiram pular.

Três vítimas morreram abraçadas no acidente, sgundo o delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, | Foto: Reprodução/Redes sociais

Pronunciamento e repercussão

O delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, revelou que três vítimas morreram abraçadas no acidente. “Dói na alma a cena de três pessoas morrendo abraçadas!”, escreveu em seus perfis nas redes sociais. Pouco tempo após o acidente, o delegado informou que as Polícias Civil e Científica investigavam a causa da tragédia.

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, manifestou-se sobre a tragédia, e afirmou que o estado está de luto e prestando apoio às famílias.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também lamentou as mortes provocadas pela queda do balão, expressou solidariedade e colocou o Governo Federal à disposição para auxiliar no resgate e atendimento. “Quero expressar minha solidariedade às famílias das vítimas do acidente ocorrido com um balão na manhã deste sábado em Santa Catarina. E colocar o governo federal à disposição das vítimas e das forças estaduais e municipais que atuam no resgate e no atendimento aos sobreviventes”, escreveu Lula no X.

O ex-prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro, relatou que faria o mesmo passeio, mas não encontrou vagas.

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou em primeiro momento, que equipes continuam atuando no resgate e atendimento aos feridos: “O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) está neste momento atendendo a uma ocorrência de queda de balão, ocorrido na manhã deste sábado, 21. A corporação confirma quatro óbitos no local, e as demais vítimas estão sendo atendidas, procuradas e avaliadas por nossas equipes.” Agora, o número de mortos chegou a oito, segundo informações da Polícia Civil.