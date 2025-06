Lula se pronuncia após queda fatal de balão em Santa Catarina

Um balão com pelo menos 22 pessoas a bordo caiu após pegar fogo - Foto: Reprodução/ Vídeo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou, na tarde deste sábado, 21, as mortes provocadas pela queda de um balão em Santa Catarina, que deixou oito vítimas fatais. Ele também colocou o governo federal à disposição das famílias e das autoridades locais.

“Quero expressar minha solidariedade às famílias das vítimas do acidente ocorrido com um balão na manhã deste sábado em Santa Catarina. E colocar o governo federal à disposição das vítimas e das forças estaduais e municipais que atuam no resgate e no atendimento aos sobreviventes”, escreveu Lula no X.

Tragédia

Um balão com pelo menos 22 pessoas a bordo caiu após pegar fogo durante um voo na manhã deste sábado, 21, em Santa Catarina. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao menos quatro mortes foram confirmadas no local.

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que equipes continuam atuando no resgate e atendimento aos feridos: “O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) está neste momento atendendo a uma ocorrência de queda de balão, ocorrido na manhã deste sábado, 21. A corporação confirma quatro óbitos no local, e as demais vítimas estão sendo atendidas, procuradas e avaliadas por nossas equipes.”

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o balão em chamas no ar. Em um dos vídeos, é possível ver o momento em que o cesto despenca. As equipes de socorro seguem mobilizadas na região.