Laudo revela causa da morte das vítimas após queda de balão; saiba mais

Vítimas já foram identificadas pelo Corpo de Bombeiros de Santa Catarina - Foto: Reprodução

O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, confirmou as causas da morte das oito pessoas que foram vitimadas após o acidente com o balão que caiu no município de Praia Grande (SC). De acordo com o laudo, quatro das vítimas foram carbonizadas, enquanto outras quatro morreram após pular do compartimento que pegou fogo enquanto levava 21 passageiros.

O tenente-coronel, Zevir Cipriano, falou com a imprensa sobre como aconteceu o acidente. “A dinâmica do acidente foi a seguinte: ao identificar o fogo no cesto, o piloto tentou manobrar para descer e pousar o balão. Durante essa manobra, algumas pessoas — 13, incluindo ele — acabaram pulando do balão, enquanto outras oito não conseguiram sair”, explicou Cipriano.

O tenente disse ainda que as 13 pessoas que se jogaram fizeram com que o balão ficasse mais leve. Além disso, o vapor provocado pelo fogo fez o balão voltar a alçar voo.

De acordo com o Corpo de bombeiros, 13 pessoas sobreviveram | Foto: Reprodução/ Vídeo

O que aconteceu?

Um balão com 21 pessoas pegou fogo e caiu em Santa Catarina, na manhã deste sábado, 21.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar local, pelo menos oito pessoas morreram;

Ainda de acordo com a corporação, 13 sobreviventes foram resgatados imediatamente;

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o momento em que o balão de ar quente pega fogo e cai;

O passeio ocorreu na Praia Grande, município localizado no extremo sul de Santa Catarina. O local é conhecido como a “Capital dos Cânions” e também como a “Capital do Balonismo”;

O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina atua no caso junto ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para atender a ocorrência;

A queda ocorreu ao lado de um posto de saúde.

Balão começou a pegar fogo ainda no ar | Foto: Reprodução/Redes sociais

Vítimas

Segundo informações do Nsc Total, mãe e filha estão entre as vítimas da queda do balão em Santa Catarina. Leane e Leise são mãe e filha, respectivamente. Leise era médica de um posto de saúde na cidade de Blumenau, a cerca de 403 quilômetros do local do acidente.

O balão levava ainda casais que estavam acompanhados dos filhos, foi o caso de Everaldo Rocha e Janaína Rocha que eram casados e moravam em Joinville, as crianças conseguiram se salvar, mas o casal não resistiu.

As outras duas vítimas que se tem informação são Leandro Luzzi, que era patinador artístico e dava aulas em uma escola de patinação de Brusque. Ele estava com o namorado, que conseguiu sobreviver. Já Andrei Gabriel de Melo era médico oftalmologista em Fraiburgo.

Veja a lista das oito vítimas fatais

Andrei Gabriel de Melo

Everaldo da Rocha

Fabio Luiz Izycki

Janaina Moreira Soares da Rocha

Juliane Jacinta Sawicki

Leandro Luzzi

Leane Elizabeth Herrmann

Leise Herrmann Parizotto

Segundo informações iniciais do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina (CBMSC) , há indícios de que quando o piloto identificou que havia fogo no cesto do balão, ele tentou manobrar para descer e pousar o veículo aéreo em segurança. Durante essa dinâmica, o piloto e outras 12 pessoas acabaram pulando do balão e outras oito não conseguiram descer.

Três vítimas morreram abraçadas no acidente, sgundo o delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Com o balão mais leve, o veículo aéreo acabou subindo novamente e os passageiros que não conseguiram descer acabaram morrendo. Quatro foram carbonizadas e outras quatro morreram ao pular do balão.

Veja os sobreviventes:

Claudia Abreu

Elvis de Bem Crescêncio (piloto)

Fernando da Silva Veronezi

Laís Campos Paes

Leciane Herrmann Parizotto

Leonardo Soares Rocha

Luana da Rocha

Marcel Cunha Batista

Rodrigo de Abreu

Sabrina Patrício de Souza

Tassiane Francine Alvarenga

Thayse Elaine Broedbeck Batista

Victor Hugo Mondini Correa

Pronunciamento

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também lamentou as mortes provocadas pela queda do balão, expressou solidariedade e colocou o Governo Federal à disposição para auxiliar no resgate e atendimento. “Quero expressar minha solidariedade às famílias das vítimas do acidente ocorrido com um balão na manhã deste sábado em Santa Catarina. E colocar o governo federal à disposição das vítimas e das forças estaduais e municipais que atuam no resgate e no atendimento aos sobreviventes”, escreveu Lula no X.

O ex-prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro, fez uma declaração em suas redes sociais, onde afirmou que voaria no balão. No entanto, como a capacidade máxima do equipamento já havia sido atingida, o prefeito ficou em solo.

Gean Loureiro (UNIÃO), advogado e administrador | Foto: Divulgação

"É verdade, estou em Praia Grande com a Cintia e só não voamos no balão que despencou porque não havia mais vagas", disse ele