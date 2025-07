Confira 11 destinos desafiadores e espetaculares para quem ama viajar

Prepare a mochila (e o fôlego), porque a jornada começa agora - Foto: Divulgação

Alguns lugares são facilmente acessíveis com um clique ou um trajeto simples de avião. Outros, no entanto, exigem mais planejamento, tempo e disposição para serem alcançados. Mas o esforço compensa. Seja por suas belezas naturais ou por experiências únicas que oferecem, esses destinos remotos são verdadeiros tesouros escondidos e merecem entrar no seu roteiro. Prepare a mochila (e o fôlego), porque a jornada começa agora:

Confira os destinos paradisíacos desafiadores

Ilha do Mel (PR)

Ilha do Mel (PR) | Foto: Reprodução / Secultur Paranaguá

Localizada a poucos quilômetros do litoral do Paraná, essa joia natural só é acessível por barco, a partir de Paranaguá ou Pontal do Paraná. Com 90% da ilha protegida como Reserva da Biosfera, a Ilha do Mel oferece trilhas em meio à Mata Atlântica e praias de tirar o fôlego. Carros não entram: só o silêncio da natureza e o som do mar.

Caraíva (BA)

Caraíva (BA) | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Quer se desconectar de verdade? Em Caraíva, carros são proibidos, e a energia elétrica é limitada. Situado entre o rio Caraíva e uma aldeia Pataxó, esse vilarejo rústico encanta com ruas de areia, casas coloridas e praias paradisíacas. O acesso exige paciência: depois de Porto Seguro, ainda há estrada de terra e travessia de barco.

Ilha de Marajó (PA)

Ilha de Marajó (PA) | Foto: Divulgação/Caminhos da Reportagem

A maior ilha fluviomarinha do mundo é cercada por rios e pelo Oceano Atlântico, a cerca de 80 km de Belém. A viagem até lá pode levar de duas a três horas de balsa. Em Marajó, você encontrará praias doces e salgadas, áreas de ecoturismo, paisagens exuberantes e... búfalos! Eles são parte da vida local e até atração turística.

Pantanal (MT/MS)

Pantanal (MT/MS) | Foto: Reprodução / CNN

Acessar o coração do Pantanal requer trajetos longos, muitas vezes por estradas de terra ou pequenos aviões. Mas o esforço leva você a uma das maiores planícies alagadas do planeta, com uma biodiversidade impressionante. Hospede-se em uma fazenda e veja de perto araras, onças, jacarés e tamanduás em safáris incríveis pela natureza brasileira.

Jericoacoara (CE)

Jericoacoara (CE) | Foto: Divulgação / Ascom Setur - Ceará

Conhecida como “Jeri”, essa antiga vila de pescadores cearense está a cerca de 300 km de Fortaleza. Para chegar até lá, é preciso atravessar dunas em veículos 4x4. Mas o cenário recompensa: praias cristalinas, pôr do sol entre as dunas e ventos perfeitos para kitesurfe e windsurfe.

Lençóis Maranhenses (MA)

Lençóis Maranhenses (MA) | Foto: Divulgação/Governo do Maranhão

Parece outro planeta: dunas imensas formam um mar de areia branca entrecortado por lagoas de águas cristalinas. O acesso não é simples: depois de chegar a Barreirinhas, ainda é necessário usar veículos apropriados para atravessar trilhas e areias até as lagoas. Mas prepare-se para paisagens que mais parecem um sonho.

Itacaré (BA)

Itacaré (BA) | Foto: Reprodução / Itacaré.com.br

Localizada a 450 km de Salvador, Itacaré já foi um segredo bem guardado da Bahia. Hoje, a vila ainda exige paciência para ser alcançada, mas recompensa com praias escondidas, trilhas ecológicas e pousadas sustentáveis. É o destino ideal para quem busca natureza, esportes e sossego.

Ilha Grande (RJ)

Ilha Grande (RJ) | Foto: Reprodução/Fundação de Turismo de Angra dos Reis

Sem carros e cercada por mar cristalino, Ilha Grande é acessada por barco a partir de Angra dos Reis. O que era esconderijo de piratas e prisioneiros virou um dos destinos mais procurados do Rio. São mais de 100 praias, trilhas e atrações como a Gruta do Acaiá e as lagoas Azul e Verde.

Canoa Quebrada (CE)

Canoa Quebrada (CE) | Foto: Reprodução / Acervo Sebrae Ceará

A 170 km de Fortaleza, o visual alucinante de dunas e falésias avermelhadas se abre para o azul do Atlântico. A vila foi descoberta por hippies nos anos 70 e ainda mantém um espírito livre. Apesar do acesso ser mais fácil hoje, o caminho ainda pode ser um pouco demorado — mas cada minuto vale a pena.

Fernando de Noronha (PE)

Fernando de Noronha (PE) | Foto: Divulgação / Iphan-PE

Talvez o paraíso mais famoso — e mais caro — do Brasil. O arquipélago de 21 ilhas fica a mais de 500 km do continente. O acesso é restrito, com limites diários de turistas, taxas ambientais e voos seletivos. Mas ao chegar, você entende: é uma experiência única. As praias, trilhas e o mergulho são incomparáveis.

Foz do Iguaçu (PR)

Foz do Iguaçu (PR) | Foto: Parque Nacional do Iguaçu/Divulgação

Apesar da boa estrutura, visitar Foz do Iguaçu envolve certa logística se você quiser conhecer tudo: Cataratas, Parque Nacional, fronteira com Argentina e Paraguai e ainda a gigantesca Usina de Itaipu. Mas esse é um combo de maravilhas naturais e humanas que merece ser vivido com calma.

Esses lugares não estão entre os mais fáceis de alcançar — e é justamente isso que os torna especiais. A recompensa por cada hora de estrada, por cada balsa ou trilha, é uma conexão profunda com a natureza, com a cultura local e consigo mesmo. E aí, qual destino vai entrar primeiro na sua próxima aventura?