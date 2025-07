Salvador volta a ter voo direto para o Panamá após anos; saiba quando

Companhia aérea operou em Salvador entre os anos de 2018 a 2020 - Foto: Reprodução

Salvador está prestes a retomar uma antiga rota de voo internacional, que ligará a capital à América Central.

Trata-se da conhecida Copa Airlines, que reiniciará os voos entre a cidade e o Panamá. O início da operação está previsto para acontecer no dia 7 de janeiro de 2026, conforme apurações do Portal A TARDE.

Inicialmente, a rota Salvador-Panamá será operada com quatro frequências semanais. Já a venda das passagens para o destino serão comercializadas a partir de quinta-feira, 3.

Neste mesmo dia, haverá uma coletiva de imprensa no Aeroporto da capital para anunciar oficialmente a novidade.

A nova operação ligará a Bahia aos demais destinos na América do Norte, Central e Caribe, de forma mais rápida. O estado é o único do Nordeste que é atendido pela Copa Airlines.



Retomada do voo

O voo operou em Salvador entre os anos de 2018 a 2020, mas foi descontinuado após o início da pandemia de covid-19, devido aos efeitos da crise sanitária.

À época, eram ofertadas duas frequências semanais entre as capitais baiana e panamenha.

Veja

Atuação da Copa Airlines

A companhia aérea é especialista em conectar a América do Sul à do Norte. No Brasil, ela atua em sete cidades, são elas:

São Paulo

Rio de Janeiro

Brasília

Manaus

Florianópolis

Porto Alegre

Belo Horizonte

Outros voos internacionais

Salvador voltou a ser protagonista nas rotas internacionais após um período de crise, impulsionado pelo pandemia da covid-19, quando houve a perda dos voos para o exterior.

Atualmente, a capital baiana tem operações diretas para Paris, por meio da companhia Air France; Argentina, com Flybond; Chile e Uruguai.

Ao Portal A TARDE, o secretário estadual de Turismo, Maurício Bacelar, diz que a Bahia tem “trabalhado constantemente para prospectar novos voos internacionais” e assim expandir a malha viária do estado.