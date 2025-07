Papa em Salvador? Bruno Reis revela pedido inusitado ao novo pontífice

Bruno Reis durante visita ao Vaticano - Foto: Betto Jr. | Secom PMS

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) retomou a sua agenda política nesta segunda-feira, 30, na capital baiana, dias após ir ao Vaticano, onde se reuniu com o Papa Leão XIV.



Na capital de Roma, o chefe do Executivo municipal diz ter conversado com o novo líder da Igreja Católica, escolhido em maio, e fez um apelo ao novo pontífice.

“Tive a alegria de encontrar o Papa Leão XIV e, claro, aproveitei para reforçar o convite: queremos Salvador na rota da próxima visita ao Brasil! Nossa cidade está de braços abertos para receber o Santo Padre e compartilhar nossa fé e nossa energia com o mundo”, disse o prefeito.

O encontro do gestor municipal com o Papa Leão XIV aconteceu na última quarta-feira, 25, quando Bruno participou do Jubileu dos Governantes, evento que reuniu líderes políticos de vários países, na Praça São Pedro.



Na ocasião, ele esteve acompanhado da esposa, Rebeca Cardoso, e do filho Breno.

Oposição cobra explicações

A líder da oposição na Câmara Municipal de Salvador, Aladilce Souza (PCdoB), protocolou um ofício ao secretário de governo, Cacá Leão (PP), pedindo explicações sobre a viagem do prefeito ao exterior.

A legisladora criticou a falta de transmissão de cargo para a vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT) e a ausência de uma comunicação oficial sobre a viagem à Casa.

No documento, Aladilce solicitou ainda a confirmação da data de partida e previsão de retorno.

Bruno rebate críticas

Durante agenda nesta segunda, Bruno Reis afirmou que o tom das críticas da oposição à viagem não contribui em nada com o progresso e desenvolvimento da cidade e do Estado.

“Antes de falar da vida dos outros, é bom tomar conta da sua, porque esse prefeito aqui, todos sabem disso, não escuta nada calado. Infelizmente, para muitos, as verdades doem. Quem faz errado se incomoda com as verdades", comentou.

“Afinal de contas, meus amigos, quase 80% dos votos incomoda muita gente. Tem muita gente aí sem dormir por conta da chapuletada que tomou. Ficam botando cabelo em ovo. Tem muita gente subindo e descendo de avião, indo para tudo quanto é cidade, cheio de segurança, carro oficial e tudo custeado pelo dinheiro público”, rebateu o prefeito.

Agenda política

Em Salvador, Bruno entregou mais 100 casas reformadas pelo programa Morar Melhor em Brotas.

Com a entrega, a capital baiana contabiliza 1 mil residências requalificadas no bairro com intervenções que incluem reboco, pintura, instalação de piso, troca de telhado, portas e janelas, entre outras medidas.

Desta vez, foram contemplados os moradores da comunidade do Alto do Saldanha.