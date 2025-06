Papa Leão XIV se pronuncia sobre conflito Irã x Israel; veja

Papa Leão XIV e o Ali Khamenei, líder supremo do Irã - Foto: Alberto Pizzoli | AFP | Divulgação | AFP

O papa Leão XIV quebrou o silêncio, nesta quarta-feira, 18, sobre a escalada do conflito entre Irã e Israel, que chegou ao sexto dia seguido. O pontífice, eleito para a sucessão do papa Francisco, em maio deste ano, condendou o confronto e classificou o episódio como uma "guerra".

“A guerra é sempre uma derrota [...] As poderosas armas utilizadas na guerra de hoje ameaçam levar-nos a uma barbárie maior do que a de tempos passados”, escreveu o líder religioso em uma publicação no X, antigo Twitter.

Leão ainda citou outro pontífice, o papa Pio XII, conhecido por sua atuação durante a segunda guerra mundial. “Nada se perde com a paz. Tudo se pode perder com a guerra”, pontuou o americano.

Irã procura Estados Unidos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, nesta quarta, 18, que o Irã procurou a Casa Branca para tentar uma negociação no conflito. O chefe de Estado, porém, pontou que era "tarde" para estabelecer qualquer diálogo acerca do assunto.

"Eu disse que era muito tarde para conversar (...) Há uma grande diferença entre agora e há uma semana, não?", acrescentou. "Até sugeriram vir à Casa Branca", afirmou Trump.

Irã manda recado

Na terça, 17, a TV estatal do Irã, que havia sido alvo de um ataque no dia anterior, mandou um "recado", ao afirmar que o país preparava uma "grande surpresa" que mudaria o mundo por séculos.

"Esta noite haverá uma grande surpresa, uma que o mundo lembrará por séculos", disse a estatal no comunicado.