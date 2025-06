Israel x Irã: possível ação dos EUA acende alerta global

Estados Unidos, Donald Trump - Foto: Sarah Meyssonnier / Pool / AFP

Com a indicação cada vez mais forte do envolvimento direto do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no conflito entre Israel e Irã, a tensão entre os países pode passar a ser ainda maior.

Embora fontes do governo norte americano tenham afirmado que o presidente continua aberto a uma solução diplomática, caso o Irã faça concessões significativas, a nova postura mais agressiva representa uma mudança significativa no pensamento de Trump.

No meio disso, o Irã já fez ameaças aos EUA alegando que o país será alvo de uma retaliação, caso impeça os ataques iranianos contra Israel.

Conforme relatos de fontes da CNN, as discussões entre autoridades do governo Trump continuaram centradas na tentativa de encontrar uma solução diplomática. No entanto, o presidente dos EUA já sinalizou, na manhã de terça,17, que sua paciência com a diplomacia estava se esgotando.

“Não estou muito a fim de negociar com o Irã”, disse ele a repórteres a bordo do Air Force One, retornando mais cedo da Cúpula do G7 no Canadá, acrescentando que seu objetivo no Irã era de “um fim, um fim real, não um cessar-fogo”, ou “desistir completamente”.

Trump afirmou que ainda pretende esperar que as próximas 48 horas revelem mais sobre se Israel planeja desacelerar ou acelerar os ataques ao Irã. “Vocês vão descobrir. Ninguém diminuiu o ritmo até agora.”

Sobre o envolvimento militar dos EUA garantir a destruição do programa nuclear iraniano,

como algumas autoridades israelenses afirmaram publicamente, o presidente respondeu esperar que seja eliminado antes disso. “Espero que o programa deles seja eliminado muito antes disso. Eles não terão uma arma nuclear.”

Conflito no Oriente Médio

Israel e o Irã entraram nesta quarta-feira no sexto dia de conflito aberto, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um apelo surpreendente para que os moradores de Teerã abandonassem a cidade "imediatamente".