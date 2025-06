De olho no governo, Ciro Gomes se aproxima de filiação ao PSDB

Ciro Gomes avalia voltar às urnas em 2026 - Foto: Mauro Pimentel / AFP

Em relação conturbada com o PDT, Ciro Gomes estaria avaliando a saída do partido. Segundo a Carta Capital, o ex-governador do Ceará mantém conversas com a cúpula nacional do PSDB e pode ter seu nome anunciado nas fileiras da legenda nos próximos meses.

Segundo a publicação, dirigentes tucanos estão de olho na disputa pelo governo cearense em 2026. A possível chegada de Ciro foi antecipada a aliados pelo presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, em uma reunião na segunda-feira, 16.

Segundo três pessoas que participaram do encontro, Perillo disse que, após “muitas perdas”, ter Ciro como candidato no Ceará seria “um ganho”.

A reunião foi convocada para discutir os próximos passos do tucanato após o recuo nas negociações sobre uma incorporação do Podemos. No encontro, segundo apurou a reportagem, Perillo disse também que uma federação seria “ruim” para Ciro por envolver impasses regionais difíceis de arbitrar.

Nova candidatura

Apesar de ter anunciado a desistência de disputar uma nova eleição após a derrota para a Presidência da República em 2022, Ciro Gomes cogita uma candidatura ao governo do Ceará no ano que vem. Para isso, o político, que já governou o estado na década de 1990, estuda uma aliança com o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Segundo informações de Igor Gadelha, do portal Metrópoles, Ciro se reuniu com lideranças de oposição no estado,em maio. O pedetista articula uma chapa com o PL, que mira uma das duas cadeiras em jogo para o Senado. A ideia, ainda de acordo com a publicação, é lançar Pastor Alcides, pai do deputado federal André Fernandes, como postulante.