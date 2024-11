Ciro Gomes pode ser expulso do PDT; deputados se reunirão para debate

Ciro apoiou bolsonarista no Ceara - Foto: Reprodução | Youtube | Ciro Gomes

Ciro Gomes pode estar vivendo seus últimos dias no PDT. Segundo o jornal Estadão, deputados do partido se reunirão nesta semana na Câmara para debater uma possível exclusão do ex-presidenciável do partido.

A insatisfação surge devido a um desvio de postura em relação à sigla, além de ações que podem impactar negativamente o desempenho do PDT nas próximas eleições de 2026.

Alguns membros da legenda afirmam que, na ausência de um consenso, poderão formalizar um pedido de expulsão. As críticas a Ciro Gomes se intensificaram por conta de suas declarações sobre candidatos do PDT e por um suposto apoio ao deputado André Fernandes, ligado ao bolsonarismo, em Fortaleza, onde o partido havia decidido manter uma postura neutra.

A Juventude do PDT expressou seu descontentamento com a situação, enquanto Ciro pediu “mais respeito” em resposta às críticas.

O desempenho do PDT nas eleições de 2024 foi considerado insatisfatório, com a legenda perdendo 163 prefeituras e reduzindo sua representação no Ceará de 67 para apenas 5 prefeitos.

Esse resultado gerou um sentimento de urgência entre os membros do partido, que acreditam ser necessário um processo de reconstrução e reavaliação de estratégias. Com vistas ao futuro, o PDT está considerando a formação de uma federação com outras legendas, como PSB, PSDB e Solidariedade, para fortalecer suas candidaturas para a Câmara e o Senado nas eleições de 2026.