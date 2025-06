Gilmar Mendes assume novo posto no STF

Gilmar Mendes - Foto: Evaristo Sá/AFP

O ministro Gilmar Mendes foi eleito, nesta terça-feira, 17, o novo presidente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele vai assumir o posto do atual presidente do colegiado, Edson Fachin, em agosto.

Gilmar deve ficar na presidência por um ano, conforme indica o regimento do STF. A presidência é ocupada pelo ministro mais antigo que ainda não ocupou o posto, seguindo a ordem decrescente de tempo na Corte.

“Mesmo diante dos mais desafiadores percalços, esta Corte se manterá firme no fiel cumprimento de sua missão institucional e constitucional”, afirmou o ministro.

O que são turmas do STF?

As turmas do STF são responsáveis por julgar ações penais e processos que não envolvem análise de constitucionalidade.

A Segunda Turma do Supremo é composta pelos ministros André Mendonça, Dias Toffoli e Nunes Marques, Edson Fachin e Gilmar Mendes.

Já a Primeira Turma é formada pelos ministros Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Luiz Fux, Cristiano Zanin (presidente) e Flávio Dino.