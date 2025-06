Aviso? TV estatal do Irã promete "grande surpresa" para essa noite

Ali Khamenei, líder supremo do Irã - Foto: Divulgação | AFP

A TV estatal do Irã fez um importante comunicado, nesta terça-feira, 17. O país persa afirmou que o mundo terá uma "grande surpresa", que será lembrada pela humanidade pelos próximos séculos.

"Esta noite haverá uma grande surpresa, uma que o mundo lembrará por séculos", diz o recado propagado pela estatal, sem maiores detalhes do que acontecerá nas próximas horas.

O pronunciamento ocorreu após a TV estatal IRIB ser alvo de um ataque aéreo orquestrado por Israel, durante uma transmissão ao vivo, nesta segunda, 16. A ofensiva israelense resultou na morte um funcionário da emissora.

Conflito Irã x Israel

O conflito entre Israel e Irã entrou no quinto dia, nesta terça-feira, 17. Durante a madrugada, novas explosões foram ouvidas em Teerã, capital iraniana, segundo a imprensa local.

Por conta da escalada do embate, o presidente Donald Trump abandonou o encontro do G7, no Canadá, e retornou para Washington, sede do governo americano. Israel tem os Estados Unidos como um dos seus principais aliados.