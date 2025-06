Justin Bieber e Madonna são parentes do Papa Leão XIV; entenda - Foto: Reprodução | AFP | Reprodução

Uma revelação surpreendente chamou a atenção do mundo recentemente. Uma investigação genealógica feita pelo New York Times, em parceria com a American Ancestors e o Cuban Genealogy Club of Miami, descobriu que o papa Leão XIV, o primeiro papa norte-americano da história, possui parentesco distante com várias celebridades internacionais, incluindo Justin Bieber, Madonna, Angelina Jolie e Hillary Clinton.

Como descobriram os parentes famosos do papa?

O levantamento foi feito após a escolha de Robert Francis Prevost como sucessor de Francisco, falecido em abril. Ao assumir como papa Leão XIV, sua árvore genealógica se tornou alvo de pesquisadores, que buscaram entender mais sobre suas origens e conexões familiares.

O estudo revelou que o pontífice possui ancestralidade canadense-francesa, mais especificamente ligada a Louis Boucher de Grandpré, que viveu há cerca de seis gerações na cidade de Trois-Rivières, em Quebec, no Canadá. Esse ancestral é o elo que conecta o papa a diversos famosos ao redor do mundo.

Quem são os parentes distantes do papa Leão XIV?

A lista de parentescos inclui artistas mundialmente conhecidos como:

▪️ Justin Bieber, astro da música pop canadense;

▪️ Madonna, considerada a rainha do pop;

▪️ Angelina Jolie, atriz e ativista premiada;

▪️ Jack Kerouac, escritor e ícone da geração beat, autor de On the Road;

▪️ Pierre Trudeau e Justin Trudeau, ex-primeiro-ministro e atual primeiro-ministro do Canadá, respectivamente;

▪️ Hillary Clinton, ex-secretária de Estado dos EUA e ex-primeira-dama americana.