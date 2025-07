Esses são os 7 voos internacionais que conectam Salvador ao mundo

Salvador retomou protagonismo com rotas internacionais - Foto: Denisse Salazar | AG. A TARDE

Salvador voltou a ganhar protagonismo com o aquecimento das rotas internacionais, que tiveram o seu auge em 2019 no aeroporto da cidade, mas foram impactadas pela crise sanitária da covid-19.

No leque de destinos para o exterior, a capital baiana conta com seis voos, e terá mais um a partir de janeiro de 2026.

Entre as rotas internacionais operadas no equipamento viário da cidade estão:

Lisboa (Portugal), por meio da companhia TAP;

Madrid (Espanha), com Air Europa;

Paris (França), com Air France;

Buenos Aires (Argentina), com Aerolineas;

Montevidéu (Uruguai), com SKY Airlines;

Santiago (Chile), com SKY Airlines.

Logo no início do ano que vem, como antecipado por A TARDE, a capital retomará as operações da rota Salvador - Panamá, que ligará a capital à América Central, por meio da companhia Copa Airlines. A novidade foi lançada nesta quinta-feira, 3, em coletiva de imprensa.

Saiba frequência dos voos internacionais

Apenas um destino internacional conta com voos diários saindo da capital baiana. Trata-se de Lisboa, que mantém sete frequências, conforme consta no site do Aeroporto de Salvador.

Já os voos para Madrid funcionam somente em três dias da semana: segunda-feira, quarta e sexta, com a mesma quantidade de frequências.

Os voos diretos para a capital francesa, inaugurados em outubro do ano passado, saem da cidade também em três dias da semana: segunda-feira, quinta e sábado, com a mesma quantidade de frequência das operações de Madrid.

Para quem deseja se deslocar para Buenos Aires, o embarque acontece em qualquer dia da semana, exceto nas quartas-feiras. O voo opera com seis frequências.

Por fim, as capitais do Uruguai e Chile atuam com duas frequências. Montevidéu opera às terças e domingos, e Santiago, às segundas e sextas.

Valores

Os preços para os voos internacionais variam de acordo com a época do ano, companhia aérea e tipo de voo (direto ou com escalas).