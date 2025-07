Mulher sofre tentativa de feminicídio em mezanino de aeroporto

A Polícia Civil investiga o caso como tentativa de homicídio - Foto: Reprodução | Bento Viana

Uma mulher de 44 anos foi atacada com golpes de faca no mezanino do Aeroporto Internacional de Brasília, na madrugada de segunda-feira, 22. A Polícia Civil investiga o caso como tentativa de homicídio.

O crime aconteceu por volta das 3h15. De acordo com informações do Correio Brasiliense, a vítima, uma moradora em situação de rua, contou que sofreu lesões na região do pescoço, tórax, mãos e costas.

O autor do crime, um homem de 42 anos, também morador em situação de rua, com quem mantinha relacionamento há cerca de um ano, fugiu do local logo após a agressão.

Segundo relato da vítima, o autor é usuário de drogas e tem histórico de comportamento violento, inclusive com registros anteriores de agressão à própria mãe e de outro esfaqueamento ocorrido no mesmo aeroporto.

A Polícia Civil informou que prendeu o autor da tentativa de feminicídio, com o apoio da Divisão de Inteligência Policial (Dipo/PCDF).

Matéria atualizada às 14h32 para acrescentar informações sobre prisão do autor do ataque