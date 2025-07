Prova de vida INSS é obrigatória; saiba como fazer sem sair de casa

Prova de Vida deve ser feita até 31 de julho - Foto: Divulgação

A Prova de Vida dos aposentados e pensionistas permanece sendo obrigatória para quem recebe o benefício, segundo informações do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).

A atualização, que deve ser feita todo o ano, é fundamental para garantir o pagamento regular dos proventos, evitar fraudes e pagamentos indevidos. O indivíduo que deixa de fazer o serviço corre o risco de ter o benefício suspenso.

Os beneficiários precisam fazer a comprovação de vida até o dia 31 de julho, data em que expira o prazo previsto na Portaria, publicada pelo Ministério da Previdência Social.

Desde 2023, o governo federal alterou a forma como é feita a Prova de Vida — passou a ser feita por cruzamento de dados com bases governamentais para checar se o beneficiário está vivo.

Como funciona a comprovação automática de vida?

O INSS utiliza registros em diferentes bases de dados para verificar se o beneficiário está vivo. A organização divide as interações sobre o assunto da seguinte forma:

Acesso ao aplicativo Meu INSS com selo ouro;

Empréstimos consignados com biometria;

Atendimentos presenciais em unidades de saúde pública ou conveniada;

Vacinação registrada em sistemas de saúde;

Atualizações no CadÚnico realizadas pelo responsável familiar;

Participação em eleições;

Emissão ou renovação de documentos oficiais com presença física;

Recebimento de benefício com biometria;

Declaração de Imposto de Renda, como titular ou dependente.

Se qualquer uma dessas interações for registrada, o INSS válida a Prova de Vida do beneficiário, sem a necessidade de qualquer ação por parte do segurado.

Como fazer a Prova de Vida?

Prova de Vida presencial:

realizada no balcão de atendimento do órgão pagador;

realizada nos terminais de autoatendimento do banco pagador (caixa eletrônico).

Prova de Vida digital:

realizada no aplicativo gov.br , através do reconhecimento facial.

Como fazer a Prova de Vida digital no aplicativo gov.br?

A Prova de Vida digital é realizada no aplicativo gov.br através do reconhecimento facial. Ao realizar o reconhecimento facial, o aplicativo comprova que você está vivo e envia essa informação para o órgão que paga seus benefícios. Para isso, siga as orientações abaixo:

Baixe e acesse o aplicativo gov.br;

Caso ainda não possua sua conta gov.br,

Após logar no aplicativo, na tela inicial, em "Serviços", clique em "Prova de vida";

Na tela "Histórico de Prova de vida", selecione a "Prova de vida pendente";

Na tela "Autorização", clique em "Autorizar";

Siga as instruções para fazer o reconhecimento facial;

Após finalizar o reconhecimento facial com sucesso, clique em "OK";

Na tela de Autorização, o status da sua Prova de Vida mudará para "Autorizado";

Faça o acompanhamento da Prova de Vida pelo site do seu órgão pagador.

Se ainda tiver dúvidas ou dificuldades entre em contato com o serviço de atendimento do órgão pagador do seu benefício.

INSS alerta para casos de golpes

O INSS recebeu denúncias de beneficiários que teriam recebido ligações telefônicas que as orientavam a fazer provação de vida. Não caia nessa: é golpe! O governo federal esclarece que se trata de um golpe e que o INSS não faz ligação de convocação, e nem envia representantes da autarquia para as casas.