INSS prepara novo concurso público com 8.500 vagas para 2026

O INSS também participará da segunda edição do Concurso Nacional Unificado - Foto: Agência Brasil

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) solicitou ao governo federal a autorização para realizar um novo concurso público com preenchimento de 8.500 vagas, segundo informaram fontes próximas à autarquia. Desse total, 7 mil são para o cargo de técnico do seguro social, que exige nível médio, e 1.500 para analista do seguro social, de nível superior.

Inicialmente, o pedido enviado pelo INSS previa sete mil vagas. Agora, o número de oportunidades foi ampliado.

INSS no CNU 2

Além do pedido para 2026, o INSS também participará da segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU 2), com 300 vagas já confirmadas para o cargo de analista do seguro social. A seleção unificada, organizada pelo governo federal, ainda não teve data de aplicação divulgada.

Em paralelo, o Ministério da Previdência Social (MPS) publicou na última segunda-feira, 23, o resultado final do concurso para perito médico federal. Foram classificados 768 candidatos, sendo que 250 deles já devem assumir postos em todas as regiões do país até 15 de agosto, após passarem por treinamento. Outros 250 nomes devem ser convocados em breve, totalizando 500 novas contratações.