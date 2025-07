5 erros sobre horas extras que podem fazer você perder seus direitos

Celular com Carteira de Trabalho Digital - Foto: Bruno Peres/Agência Brasil

Trabalhadores com carteira assinada que realizam horas extras ou acumulam banco de horas precisam estar atentos para não abrir mão, sem saber, de direitos garantidos pela legislação. Pequenos descuidos, como a não formalização de acordos ou permissão de registro corretamente durante uma jornada, podem resultar em prejuízos na hora da indenização.

De acordo com o professor de Direito do Trabalho, Giovanni Cesar, cinco erros são os mais comuns quando se trata da gestão das horas a mais no ambiente corporativo.

5 erros sobre horas extras

1. Desconhecimento das regras

Um dos principais problemas não é saber o que a lei diz sobre o assunto. Muitos trabalhadores não têm clareza sobre como o banco de horas deve funcionar ou em que situações as horas extras são devidas. Essa falta de informação pode levar à acessibilidade de condições desfavoráveis ou ilegais.

2. Registros inadequados

Se a empresa não possui um sistema de controle de ponto confiável ou nos casos em que o trabalhador não mantém seus próprios registros, fica difícil comprovar o tempo eficaz de trabalho além da jornada. Isso pode comprometer o pagamento correto ou a concessão da folga compensatória.

3. Acordos não oficializados

Outra falha comum são os acordos feitos verbalmente. Muitas empresas acertam compensações “de boca”, sem nenhum registro formal. A legislação trabalhista, no entanto, exige que esses acordos sejam documentados. Sem isso, o trabalhador fica vulnerável caso haja um conflito.

4. Cultura de intimidação

O medo de retaliações ou de missão faz com que muitos colaboradores deixem de cobrar seus direitos. “Há uma cultura, em algumas empresas, de intimidação sutil. Mas o trabalhador precisa saber que a legislação o protege contra esse tipo de prática”, afirma Giovanni.

5. Desinformação propagada

Nem sempre há erro por parte do funcionário. Em muitos casos, os próprios transportadores transmitem informações erradas, seja por desconhecimento ou para evitar custos. Por isso, é fundamental verificar os dados com fontes confiáveis, como sindicatos, advogados trabalhistas ou o próprio site do Ministério do Trabalho.

Como evitar problemas?