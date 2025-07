PF faz revelação sobre pendrive achado em banheiro de Bolsonaro

Bolsonaro após ser levado para sede da PF - Foto: Foto por EVARISTO SA / AFP

A perícia realizada no pen drive achado no banheiro da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em Brasília, apontou que o dispositivo não traz informações úteis para o inquérito que investiga possíveis crimes contra o Estado Democrático de Direito. A informação foi revelada, nesta segunda-feira, 21, por César Tralli, jornalista da TV Globo e GloboNews.

Na última sexta-feira, 18, o pendrive havia sido apreendido durante operação da Polícia Federal autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, no âmbito da investigação que apura se Jair Bolsonaro e o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) atuaram para forçar instituições do país e influenciar o presidente dos EUA, Donald Trump a interferir no julgamento do ex-presidente.

Negação

Bolsonaro negou ter conhecimento sobre o dispositivo e disse, durante conversa com a imprensa, "não ter laptop em casa para mexer com pen drive". A perícia do aparelho já havia sido concluída na sede do Instituto Nacional de Criminalística da PF, e o laudo, ainda sob sigilo, teria sido encaminhado para o responsável pela investigação nesta segunda-feira, 21.

Além do pen drive, foram apreendidos ainda US$ 14 mil em espécie, R$ 8 mil e uma cópia impressa de uma ação protocolada nos Estados Unidos pela plataforma de vídeos Rumble contra Moraes, alegando censura judicial.