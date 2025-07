Equipe baiana vence categoria inédita na Copa do Mundo de Robôs

Copa do Mundo de Robôs - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O Brasil é o mais novo campeão da categoria "Flying Robots" na Copa do Mundo de Robôs. Neste domingo, 20, a equipe BahiaRT conquistou o primeiro lugar na modalidade inédita da competição, que acontece até essa segunda-feira, 21, no Centro de Convenções de Salvador.

Na categoria, drones operam de forma autônoma em situações que simulam missões em ambientes perigosos. Sem controle humano, a modalidade também conta com entrega de kits de primeiros socorros, vistorias e, especialmente, procura por vítimas em locais de difícil acesso.

A ideia é que os robôs sejam capazes de tomar decisões durante o percurso através da interpretação de gestos feitos pela equipe de resgate ou vítimas. Esta edição da 'RoboCup' contou com o número recorde de brasileiros na competição que segue em atividade desde 1997.

Detentora do título, a BahiaRT é a maior das equipes baianas na disputa pela Copa do Mundo de Robôs, que conta com outros cinco baianos de quatro organizações diferentes. A equipe é composta por alunos e professores da Universidade Federal do Estado da Bahia (Uneb).

Confira as organizações participantes do torneio: