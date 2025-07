Juazeirense empata com Sergipe e garante classificação na Série D

Jogadores de Juazeirense e Sergipe - Foto: Divulgação | Juazeirense

A Juazeirense está classificada para a próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. No Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, o Cancão de Fogo empatou em 0 a 0 com o Sergipe e garantiu sua vaga na segunda etapa da competição nacional.

Em terceiro lugar com 22 pontos, a equipe comandada pelo técnico Leandro Campos não pode mais deixar o G-6 do Grupo A4 e, portanto, disputará a última rodada da 1ª fase para tentar alcançar à vice-liderança, que hoje pertence ao Lagarto-SE. O Cancão de Fogo enfrenta o líder ASA, no próximo domingo, 27, às 16h, em Alagoas.

Outro clube baiano buscando avançar de fase no Grupo A4 da Série D, o Jequié também protagonizou um empate sem gols, contra o ASA, neste domingo, e precisará de um grande resultado na última rodada. Em 5º lugar com 16 pontos, o 'Jipão' visita o Sergipe em um confronto direto na busca pela classificação.

Jequié empatou em 0 a 0 com o ASA | Foto: Divulgação | Jequié

O duelo acontece no próximo domingo, 27, às 16h, no Batistão, em Aracaju, e contará com uma vantagem da equipe mandante, já que o Alvirrubro ocupa a 4ª colocação e possui o saldo de gols superior — cinco a mais em relação ao Jequié.