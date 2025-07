Osvaldo revela motivo da discussão com Maykon Jesus no Vitória; veja

Osvaldo, atacante do Vitória - Foto: Reprdução | Premiere

Após oito jogos consecutivos sem vencer, o Vitória enfim reencontrou o bom caminho no Campeonato Brasileiro ao bater o RB Bragantino por 1 a 0, neste domingo, 20, no Barradão. A partida, marcada pela quebra de jejum de sete jogos sem balançar as redes, teve um episódio tenso na reta final: o atacante Osvaldo e o lateral-esquerdo Maykon Jesus se desentenderam em campo e tiveram que ser separados por companheiros.

Após o apito final, Osvaldo comentou o episódio em entrevista ao canal Premiere. O experiente atacante minimizou a situação e afirmou que tudo foi resolvido ainda no gramado.

“Uma discussão de posicionamento, acabamos se exaltando um pouco e saiu do padrão. Aquele xingamento que é normal no futebol, mas a gente briga dentro de campo e no final se abraça. Não levamos nada negativo para casa. É esfriar a cabeça agora. Peço desculpas ao torcedor por ser um pouco agressivo com um companheiro meu de trabalho, mas faz parte. Todo mundo quer vencer e estamos de parabéns”, disse.

Assista:

Mais um bate-boca entre companheiros de Vitória, dessa vez entre Osvaldo e Maykon. pic.twitter.com/at875AvPq4 — ge (@geglobo) July 20, 2025

O camisa 11 também celebrou o resultado e destacou a importância do resultado positivo diante de um adversário qualificado, que entrou em campo podendo assumir a vice-liderança da competição.

“Muito feliz pela vitória. Fazia tempo que eu não vinha aqui dar uma entrevista para falar de uma vitória, que é importantíssima. A gente sabia que hoje ia ter que lutar muito para sair com ela. Pegamos um time com muita confiança, com jogadores jovens que se encaixam bem na parte ofensiva, e conseguimos proteger bem. Algumas bobeadas aconteceram, mas não dá para tirar o mérito deles. Eles têm qualidade.”

Com o resultado, o Vitória chegou aos 15 pontos e assumiu a 15ª colocação, deixando momentaneamente o Z-4. O único gol da partida foi marcado por Renato Kayzer, que estufou as redes após cobrança de escanteio.