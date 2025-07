Romarinho cita rival histórico e projeta data de estreia no Vitória

Romarinho foi apresentado oficicalmente no Vitória - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

Última contratação anunciada pelo Vitória nesta segunda janela de transferências, o atacante Romarinho foi apresentado oficialmente na tarde deste sábado, 20, na Toca do Leão. Aos 34 anos, o jogador retorna ao Brasil após 11 temporadas no Oriente Médio e já traça um objetivo claro: estrear com a camisa rubro-negra diante do Palmeiras, no dia 3 de agosto, pela 18ª rodada do Brasileirão.

"Creio que entre 10 e 15 dias vou estar apto a jogar. Estou trabalhando forte. Espero voltar a jogar contra o Palmeiras, talvez. Vai depender do treinador", afirmou o camisa 7.

O adversário escolhido não é por acaso — Romarinho tem um histórico marcante contra o Palmeiras nos tempos de Corinthians, quando foi carrasco em diversos clássicos. Agora, ele espera reviver os bons momentos contra o clube paulista vestindo vermelho e preto, no seu reencontro com o futebol brasileiro.

"Jogar contra o Palmeiras é o meu objetivo. Gosto de jogar jogo grande. E contra o Palmeiras sempre deu certo. Espero estar bem para jogar contra o Palmeiras e qualquer outro time", completou.

Reencontro com Carille e retorno ao Barradão

O atacante reencontrará no Vitória o técnico Fábio Carille, com quem trabalhou no Corinthians e no futebol árabe. Segundo o atacante, o contato do treinador foi decisivo para sua chegada ao Rubro-Negro.

"O Carille foi importante, me ligou. Ele deu esse empurrão. Agora é jogar e mostrar que eu posso e vim para fazer a diferença. Não sou salvador da pátria. Sei que nós, juntos, vamos alcançar os objetivos."

O novo reforço do Leão também comentou sobre o peso de vestir a camisa 7 do Vitória, que já foi utilizada por ídolos como Bebeto. A numeração foi escolhida por votação aberta ao torcedor, com mais de cinco mil participantes.

Uma responsabilidade muito grande, e espero representar bem a camisa do Bebeto. Romarinho - em entrevista coletiva.

Revelado no futebol brasileiro pelo Corinthians, Romarinho conquistou títulos como Libertadores e Mundial em 2012. Desde 2014, passou por clubes do Catar, Emirados Árabes e Arábia Saudita, somando 394 partidas, 201 gols e 57 assistências. Ele jogou ao lado do francês Karim Benzema e enfrentou Cristiano Ronaldo em quatro oportunidades, com gols e atuações destacadas.