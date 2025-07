VÍDEO: anunciado pelo Vitória, Romarinho caminha no Pelourinho

Romarinho caminha pelo Pelourinho - Foto: Reprodução/Vídeo

Anunciado como novo jogador do Vitória nesta sexta-feira, 18, Romarinho já conhece um ponto turístico importante de Salvador. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o atacante andando no bairro do Pelourinho, no Centro Histórico.

No registro, Romarinho aparece acompanhado de Guilherme Queiroz, diretor de marketing rubro-negro, e de outros funcionários do clube. Enquanto caminhava, o jogador de 34 anos cumprimenta algumas pessoas que estavam no local.

Sexto reforço oficializado pelo Vitória na janela de transferências, Romarinho será apresentado oficialmente neste próximo sábado, 19, no Barradão. Caso seja regularizado a tempo, poderá reforçar o time no jogo de domingo, 20, pela 15ª rodada do Brasileirão, quando o Rubro-Negro enfrenta o RB Bragantino.

Conhecido por marcar um dos gols do Corinthians nas finais da Copa Libertadores de 2012, Romarinho também acumula números expressivos em sua vitoriosa passagem por clubes do Oriente Médio: foram 394 partidas, 201 gols e 57 assistências.