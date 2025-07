Mais um estrangeiro! Vitória anuncia contratação de Rúben Ismael

Rúben Ismael em ação pelo Moreirense - Foto: Divulgação/Moreirense

Mais um estrangeiro na Toca do Leão! O Vitória anunciou, nesta quinta-feira, 17, a contratação do volante português Rúben Ismael, de 26 anos, que encerrou contrato com o Moreirense e agora assina com o clube baiano até o fim de 2028.

Titular e peça importante na campanha do Moreirense, que foi 10º colocado no último Campeonato Português, Rúben Ismael disputou 33 partidas pela equipe cóngea em 2024/25. O meio-campista marcou um gol e distribuiu uma assistência na temporada.

COMUNICADO OFICIAL



Assim como seu compatriota e 'xará' Rúben Rodrigues, o volante terá sua primeira experiência fora do continente europeu. Ismael, inclusive, nunca atuou fora do seu país natal e chega para ser o terceiro atleta português da história rubro-negra.

No elenco do Vitória, Rúben Ismael vai disputar posição na volância com Baralhas, Edenilson, Pepê, Ronald, Ryller e Willian Oliveira. Além do Moreirense, o volante defendeu Felgueiras, Mafra e Nacional, equipes portuguesas.