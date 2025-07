Vitória está próximo de contratar outro meia português; saiba quem é

Rúben Ismael em treino do Moreirense - Foto: Divulgação/Moreirense

Em busca de qualificar seu elenco para a sequência do Campeonato Brasileiro, o Vitória está próximo da contratação do volante português Rúben Ismael, de 26 anos, ex-Moreirense. Segundo o jornal Record, o jogador deve assinar por três anos com o Leão da Barra após ficar livre no mercado.

Titular e peça importante na campanha do Moreirense, que foi 10º colocado no último Campeonato Português, Rúben Ismael disputou 33 partidas pela equipe cónega em 2024/25. O meio-campista marcou um gol e distribuiu uma assistência na temporada.

Assim como seu compatriota e 'xará' Rúben Rodrigues, o volante português nunca atuou fora do continente europeu. Ismael, inclusive, jogou a carreira toda somente por equipes do seu país natal.

No elenco do Vitória, Rúben Ismael disputaria posição na volância com Baralhas, Edenilson, Pepê, Ronald, Ryller e Willian Oliveira.