Vitória x Botafogo: onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

O Vitória enfrenta o Botafogo pela 14ª rodada do Brasileirão - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Volta do Brasileirão, mudanças e novos projetos - tudo envolve os dois times do confronto no Estádio Olímpico Nilton Santos desta quarta-feira, 16. Pela 14ª rodada do Brasileiro, Vitória e Botafogo se encaram às 21h30, enquanto constroem os novos caminhos que seguirão com os técnicos contratados para a segunda metade da temporada.

De um lado, Thiago Carpini deu lugar a Fábio Carille no comando do Leão da Barra, que voltou das férias perdendo para o Internacional e dando continuidade à sequência de jogos sem vencer que já se iguala ao pior jejum da temporada. Até aqui, foram 11 pontos acumulados, deixando o Rubro-Negro na 17ª posição da tabela, na zona de rebaixamento.

Do outro, o Botafogo deixa o comando de Renato Paiva para ser assumido por Davide Ancelotti, filho do treinador da Seleção Brasileira. Na volta do Mundial de Clubes, o alvinegro passou com sucesso pelo Vasco, vencendo por 2 a 0 e acumulando os 21 pontos que o colocaram no G-6 da tabela, ainda que com um jogo atrasado no torneio.

Transmissão

A partida será transmitida na televisão aberta pela Globo, na televisão fechada pelo SporTV e no streaming pelo Premiere.

Prováveis escalações

O Vitória não poderá contar com o zagueiro Lucas Halter na partida contra o Botafogo, já que contratualmente o atleta pertence ao alvinegro. Com contrato válido até 2027 com o Fogão e emprestado ao Vitória desde fevereiro, Halter deve ser substituído por Edu. O volante Baralhas também fica de fora da partida, por ter recebido o terceiro amarelo contra o Internacional na 13ª rodada.

Vitória: Arcanjo; Cáceres, Edu, Marcos, Jesus; Ronald Lopes, Willian Oliveira; Lucas Braga, Matheuzinho, Osvaldo e Renato Kayzer. Técnico: Fábio Carille.

Botafogo: John; Vitinho, Kaio, Barboza, Telles; Gregore, M. Freitas; Artur, Montoro, Savarino e Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.

Arbitragem

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Assistente 1: Bruno Boschilia (PR)

Assistente 2: Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

Quarto árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)