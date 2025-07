Pouco utilizado, atacante rescinde contrato com o Vitória

Jogadores do Vitória - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

O atacante Felipe Cardoso rescindiu contrato com o Vitória, mas não está de saída. Destaque do Campeonato Baiano 2025 pelo Atlético de Alagoinhas, o jogador de 22 anos teve rescisão publicada no BID da CBF, porém deve agora assinar em definitivo com o clube baiano.

O atleta estava emprestado ao Leão da Barra até o final da temporada, sendo pouco aproveitado sob o comando do técnico Thiago Carpini. Relacionado para apenas seis jogos do Vitória na temporada, Felipe Cardoso esteve em campo somente por 23 minutos, no empate em 1 a 1 contra o Moto Club, pela Copa do Nordeste.

Felipe Cardoso em treino pelo Vitória | Foto: Victor Ferreira | ECVitória

Sobrevivente da tragédia do Ninho do Urubu, em 2019, o atacante foi destaque da equipe semifinalista do Campeonato Baiano, quando anotou quatro gols e deu duas assistências em 10 jogos.